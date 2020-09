tmwradio Cagni: "Conte vuole Smalling. Inzaghi, non rinnoverei con la Lazio"

L'allenatore Luigi Cagni, intervistato da TMW Radio durante il programma "Maracanà", ha parlato anche del mercato dell'Inter e del futuro di mister Inzaghi: "Vidal può dare equilibrio offensivamente e non difensivamente all'Inter".

Lei rinuncerebbe a Skriniar?

"Di sicuro Conte vuole uno come Smalling, che ha caratteristiche diverse da quelle di Skriniar".

Se fosse in Inzaghi rinnoverebbe con la Lazio?

"No, non lo farei al suo posto. Ha detto ironicamente che il presidente ha da fare e forse si sente sminuito. Farei soffrire Lotito per questo, per me ha molto mercato Simone".

