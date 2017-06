TMW RADIO - Ceccarini: "Bonucci, niente Chelsea. Reina resta con rinnovo"

© foto di Federico De Luca

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervistato da TMW Radio nel consueto appuntamento "Dietro le quinte", ha parlato così degli ultimi movimenti delle big e non solo: "Per Douglas Costa serve ancora un po' di pazienza. La Juve lo vuole perché ha bisogno della sua tecnica e del suo carisma. C'è già l'accordo col giocatore, ma va trovata l'intesa col Bayern Monaco. Parallelamente c'è anche la trattativa con Bernardeschi della Fiorentina. C'è preoccupazione poi riguardo alla situazione di Alex Sandro, cercato con forza dal Chelsea. Credo che sia uno degli esterni sinistri più forti del mondo, perderlo sarebbe assai grave. I bianconeri hanno già parlato con l'entourage di Spinazzola, ma non è giusto metterlo a confronto con Alex Sandro. Chelsea-Bonucci? Bonucci vuole la Juve e la Juve vuole Bonucci, almeno fino a questo momento. Matuidi? Prima N'Zonzi era in vantaggio, ora sta risalendo Matuidi. Il giocatore, d'altronde, vuole lasciare il PSG. Credo che la prossima settimana qualcosa accadrà in entrata. Roma? I 60 milioni di cui si parla per Manolas e Paredes ci stanno tutti. Se i giallorossi li venderanno entrambi allo Zenit, prenderanno Karsdorp e Seri. Davanti si lavora invece per Ghezzal del Lione. Napoli? Con l'infortunio di Emerson Mario Rui diventa importante per la Roma, ma gli azzurri ci proveranno in caso di partenza di Ghoulam o Strinic. All'inizio della prossima settimana si deciderà poi il futuro di Reina. Personalmente, penso che lo spagnolo resti e rinnovi il contratto. Sistemata la questione Reina, Giuntoli darà l'affondo per Berenguer".

