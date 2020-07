tmwradio Di Gennaro su Tonali: "Farà grandi cose ma di Pirlo ce n'è uno solo"

Nel suo intervento a TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ha parlato anche di Sandro Tonali: "Di Pirlo ce n'è uno. Per me Tonali sicuramente farà grandi cose, ma bisogna stare attenti e curare l'aspetto economico di certe valutazioni. La testa ce l'ha giusto, a me forse somiglia: il lancio ce l'ha, le punizioni le tira, i palloni li recupera... Forse facevo qualche gol in più ma mi dicevano anche che correvo poco, lui mi sembra che pedali. I 50 milioni di valutazione però sono troppo alti, e parlando di Tonali mi rivolgo anche ai vari Chiesa e Zaniolo".

