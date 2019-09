TMW RADIO - Di Michele: "Montella e Di Francesco hanno ancora tempo"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

David Di Michele, allenatore ed ex attaccante, ospite di 'Stadio Aperto' su TMW Radio:

Qual è stata la sorpresa di questo inizio di stagione?

"Il Sassuolo, una squadra che rispecchia la mentalità offensiva del suo allenatore. Ha tanti giovani e ragazzi interessanti".

La Fiorentina ultima fa effetto...

"Nessuno si aspettava di vederla lì, con i giocatori che ha in rosa. Fa strano, come per la Sampdoria. Sicuramente c'è ancora del tempo, sia per Montella che per Di Francesco. Ribery? Quando ho letto che potesse arrivare, ho pensato che sarebbe stato difficile. Non credevo che avesse voglia, dopo tutta la sua carriera, di mettersi alla prova in un campionato difficile come quello italiano. Dà anche consigli a tutti ed è un uomo squadra, stiamo scoprendo un lato del suo carattere che non conoscevamo".

Sul Lecce:

"Ha una buona identità di gioco. Magari come organico è più indietro, a livello di nomi, ma a livello di gioco no: anche a Milano se l'è giocata contro l'Inter, pure se alla fine ha perso. Secondo me se la giocherà fino alla fine, io poi sono di parte e faccio il tifo per Liverani e la città".

È un bene o un male che sia rimasto a Udine De Paul: si riuscirà a ripetersi?

"Per me è un bene, è un giocatore importante. Come hanno detto le persone della società, in estate non è arrivata alcun offerta congrua con il valore del calciatore. L'episodio di San Siro non avrà conseguenze sulla sua stagione, è stato un attimo di nervosismo. Penso che il ragazzo si sia messo con la testa giusta per far bene e perchè no, far arrivare offerte a gennaio".

Chi la vince la classifica cannonieri?

"È dura, ci sono tanti giocatori. Ronaldo, Immobile, Zapata e ora anche Berardi da tenere in considerazione".