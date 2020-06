tmwradio Ds Cagliari: "Joao Pedro trasformato, bastava avvicinarlo all'area di rigore"

vedi letture

Ospite di TMW Radio, il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli parla così della trasformazione di Joao Pedro, diventato bomber implacabile in questo finale di stagione: "Dico sempre che in tanti ruoli a volte si ha fretta, mentre sugli attaccanti bisogna stare attenti. A volte arriva l'annata giusta anche quando non sei più un ragazzino, seppure Joao non sia vecchio. Gli è scattata la scintilla, e ha iniziato a segnare in ogni modo. Per me ha preso consapevolezza di poter giocare in attacco ad altissimo livello. Lui secondo me è forte anche di testa e dentro l'area, mentre negli ultimi anni forse veniva fatto partire un po' troppo da lontano. Ora è una prima o seconda punta molto forte".