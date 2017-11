TMW RADIO - Ds Zenit: “Criscito-Napoli? No, abbiamo bisogno di lui”

© foto di Federico De Luca

Oreste Cinquini, direttore sportivo dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato della formazione allenata da Roberto Mancini attraverso le frequenze di TMW Radio. “Viviamo un momento particolare, però siamo sempre in alto. Siamo secondi in classifica, a tre punti dalle vetta anche se abbiamo perso lo scontro diretto sul nostro campo. Siamo moderatamente soddisfatti, bisogna vincere il campionato a tutti i costi. Abbiamo tutti contro, l'ambiente russo è difficilissimo. Conosco abbastanza bene quel calcio e quella cultura, lavoro da cinque anni in Russia ma dico che dobbiamo per forza vincere questo campionato”, ha detto Cinquini che ha poi proseguito parlando di Domenico Criscito: “Il Napoli è sulle sue tracce? Sinceramente credevo nella sua convocazione in Nazionale. Sta facendo bene ed è un grande professionista, sa giocare sulla fascia ma anche al centro della difesa. Ha grandi doti umane e grande esperienza, credo che avrebbe dovuto trovare posto nel gruppo della Nazionale. E' tuttavia Ventura che decide chi chiamare, ma Criscito avrebbe meritato di esserci. A gennaio non si muove? No, resterà con noi. È il capitano e un punto di forza, abbiamo bisogno di lui”.

Clicca play sul podcast in basso per ascoltare l'intero intervento radiofonico