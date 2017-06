TMW RADIO - Eranio: "Milan, spero Donnarumma resti. Ma non è facile"

Ospite di TMW Radio, Stefano Eranio, ex Milan, ha commentato i movimenti di mercato dei rossoneri, partendo dall'intrigo legato al futuro di Gianluigi Donnarumma: "È molto complesso, anche perché è in mano a un procuratore che fa l'interesse dell'assistito. Da milanista ovviamente mi farebbe piacere che rimanesse, è ancora giovane. Però non è facile: tutti nel mondo vorrebbero Donnarumma. Non è solo una questione di come gli costruiscano la squadra attorno: la società si sta muovendo sul mercato e lo sta facendo bene. Da questo punto di vista, Raiola non potrebbe dire nulla".

Finora il Milan è il club che si è mosso di più. L'obiettivo è tornare in Champions?

"Assolutamente. E stanno facendo le cose seriamente: dicono certe cose e si muovono di conseguenza. Sono contento di questo, si stanno muovendo con tanti investimenti per fare di nuovo ancora grande questo Milan".

Kessié ha svolto le visite, Montella ha rinnovato. Il tecnico è l'allenatore giusto?

"Sì, viene da un anno non semplice, senza una società dietro: era un momento particolare, non era facile tenere concentrato il gruppo sul lavoro. Tante volte il Milan ha giocato bene, per quelle che erano le sue possibilità. Abbiamo tutti in testa il Montella della Fiorentina, quando giocava un calcio spettacolare ma aveva anche grande qualità. Lui si è adattato alle caratteristiche del Milan, giocando un calcio meno spettacolare ma più redditizio. Mi auguro di vedere un calcio spettacolare nel futuro".