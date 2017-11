TMW RADIO - Fiorentina, Mencucci: "Spero che i Della Valle tornino presto"

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca

Sandro Mencucci, Presidente della Fiorentina Women's che stasera entrerà nella Hall of Fame della Fiorentina, ha parlato a TMW Radio così a margine dell'evento: "Ci sono i presupposti per trovare il nuovo Presidente di Lega. La Fiorentina vuole una governance nuova e speriamo di avere nuovi dirigenti staccati dalle società di calcio. Abbiamo bisogno di persone competenti. C'è fiducia che il 7 saranno eletti Presidente e ad. Il premio? Sono qua dal 2002 e mi sono tolto tante soddisfazioni, la Fiorentina Women's è l'ultima di queste. Le nostre calciatrici stanno ben figurando anche in Nazionale, segno che qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Cosa chiederò al prossimo Presidente Figc? Qualcosa si sta muovendo, basti vedere le squadre che stanno entrando nel campionato. Speriamo che chi verrà non sottovaluti il fenomeno del calcio femminile. I Della Valle? Speriamo di rivederli molto presto. Mancano molto anche a noi manager e penso che il premio di stasera sia dovuto anche ai fratelli Della Valle".