TMW RADIO - Furino: "Juve, preferisco Marchisio a Khedira"

Continua l'avvicinamento al big match di questa sera tra Napoli e Juventus. Nella 'Tribuna Stampa' di 'TMWRadio' arriva Giuseppe Furino, ex centrocampista bianconero:

Meglio la Juventus con la difesa a 3 o con quella a 4?

"Preferisco la difesa a 3, la Juventus ha un sistema collaudato e in passato l'ha ampiamente dimostrato. Ma credo che non sia tanto una questione di moduli, ma di interpretazione dei giocatori. Sarà una partita intensa, con un pubblico in grado di influenzare il gioco. Ai miei tempi, volevo sempre giocare questo tipo di partite: hai la sensazione che stai facendo la cosa più bella al mondo. Il risultato di oggi non sarà decisivo, ma in caso di esito negativo per i bianconeri la distanza dal Napoli diventerà importante. Un pronostico? Tutto può succedere".

Marchisio o Khedira?

"Bisogna essere dentro lo spogliatoio per esprimere dei giudizi. Tra Khedira e Marchisio prendo il secondo, ma Allegri sa cosa deve fare visto che li allena tutti i giorni. Se dovesse scegliere il tedesco avrà le sue buone ragioni".

Un giocatore decisivo per squadra?

"Della Juventus dico Buffon, per il Napoli invece Koulibaly".