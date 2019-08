TMW RADIO - Iezzo: "Il mercato del Napoli non fa alzare l'asticella"

© foto di Alberto Fornasari

Ospite di TMW Radio durante 'Stadio Aperto', l'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha commentato le manovre di mercato del club azzurro: "Manolas a parte, le mosse del Napoli adesso non fanno alzare l'asticella verso la Juventus, che resta la favorita anche se cambierà mentalità. Qualcosa dovrà fare De Laurentiis, che vorrà accontentare l'allenatore e la piazza. Siamo fiduciosi".

James Rodriguez e Icardi?

"Magari tutti e due, ma non penso possa prenderli entrambi. Le qualità di Icardi non si discutono, è di grandissimo livello. È la punta che finalizza meglio le azioni, ma deve migliorare a livello caratteriale. Non ha la continuità del top player, gli manca solo questa. Dovrebbe anche allontanare le luci dalla sua moglie-agente Wanda, che dovrebbe lasciarlo più tranquillo".

Alla seconda giornata torna Sarri a Napoli...

"Non ci sarà più quel rapporto di una volta, per i napoletani era il condottiero che lottava contro i poteri forti. Sappiamo però che il calcio è cambiato e i professionisti fanno determinate scelte".

Ti aspettavi il ritorno di Buffon alla Juventus?

"Gigi è una leggenda. Insieme a Zoff, ha portato la scuola italiana dei portieri al massimo del livello. Per la sua voglia sembra ancora un ragazzino, nonostante abbia un'età non semplice. Per la sua classe, per me, può continuare fino a 70 anni".

Meret e Cragno?

"Stanno crescendo tanti portieri italiani. Cragno da anni sta dimostrando di essere di grande livello, spero che in futuro possa affermarsi ancora di più. A Cagliari si sta bene e può crescere alla grande per consacrarsi poi in un grande club".