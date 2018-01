TMW RADIO - Inter, Lisandro Lopez a Milano: prestito con diritto di riscatto

Fonte: Niccolò Ceccarini

Colpo per l’Inter che si è assicurata le prestazioni di Lisandro Lopez. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da TMW Radio, l’argentino, che è atterrato in questi minuti a Milano, arriverà in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, nessun obbligo.