TMW RADIO - Italia, Gabbiadini: "Magari al Mondiale vinciamo noi 3-0"

Fonte: Dall'inviato Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In zona mista, ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto dopo il ko subito in Spagna l’attaccante dell’Italia Manolo Gabbiadini: “La sensazione è che questo è il calcio, loro sono una grandissima squadra ed è andata così. Noi ci abbiamo provato, la grinta ce l’abbiamo messa ma loro sono veramente forti, sono andati in vantaggio quasi subito, ma noi ce l’abbiamo messa tutta. Non c’è stato timore, quello no. Loro hanno tirato in porta cinque volte e hanno fatto tre gol, noi no, la differenza è questa. Questo è il calcio, oggi hanno vinto loro e magari al Mondiale vinciamo noi 3-0. Sono giocatori importanti, uomini prima che giocatori, ma ora dobbiamo pensare a martedì”.