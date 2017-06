TMW RADIO - Italia, Pellegrini: "Torno a Roma per essere protagonista"

Fonte: dal nostro iviato Simone Lorini

Uno dei protagonisti dell'Italia Under-21, il centrocampista Lorenzo Pellegrini, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta degli azzurrini contro la Spagna nella semifinale degli Europei di categoria: "Adesso siamo rammaricati per aver perso. Abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, la Spagna è forte ma noi ce la siamo giocata anche in dieci, finché abbiamo resistito. Giocare mezzora in inferiorità numerica è difficile, purtroppo è andata così. Conoscevamo bene le loro caratteristiche, ma ci hanno anche concesso molte occasioni e siamo usciti bene palla al piede in diverse situazioni. Avevamo iniziato bene e stavamo finendo bene. Un episodio ha cambiato la partita. Giocare con i campioni sicuramente aiuta ad alzare l'asticella, giocare in un club che arriva in finale di Champions aiuta a crescere più in fretta. Ora voglio tornare alla Roma da protagonista, voglio giocarmi le mie possibilità. Speravamo di andare in finale, siamo dispiaciuti".