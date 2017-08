TMW RADIO - Lazio, Basta: "Soffriamo contro le squadre chiuse come la Spal"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di TMW Radio in zona mista è intervenuto il difensore della Lazio Dusan Basta dopo lo 0-0 contro la Spal: “Purtroppo non siamo riusciti a sbloccare il risultato, dobbiamo crescere contro le squadre come la Spal che si chiudono molto bebe dietro. Non è facile quando una squadra si chiude così, potevamo fare sicuramente meglio. Ci sono stati molti cross, ma quando sono tutti in 20 metri diventa difficile. Non è un alibi, qualcosa in più dovevamo fare perché partire bene è importante. È solo la prima partita, abbiamo vinto la Supecoppa italiana e dobbiamo guardare avanti. Se manca qualità in mezzo al campo? La scorsa settimana sembrava non mancasse niente, oggi si parla di carenze. I giocatori buoni servono sempre, ci serve una rosa ampia perché avremo tante competizioni. Sarà più difficile rispetto allo scorso anno. Quest’anno si sono rinforzate parecchie squadre, ma abbiamo anche noi da dire la nostra. Ora dobbiamo pensare a vincere a Verona”.