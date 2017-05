TMW RADIO - Marocchino: "San Gigi fondamentale. Merita il Pallone d'Oro"

L'ex esterno della Juventus Domenico Marocchino, ha parlato a TMW Radio della semifinale d'andata vinta dai bianconeri contro il Monaco: "La Juventus è stata quasi perfetta, anche se San Gigi ha fatto un grande intervento su Mbappé sullo 0-0. A parte la grande capacità di gioco corale della squadra, anche i singoli fanno la differenza. Hanno una fase difensiva che funziona, oltre alla sola difesa. Mi fa piacere che Allegri abbia fatto un appunto a Pjanic, perché è un giocatore che potrebbe fare grandi cose ma che poi troppe volte perde palla senza poi provare a recuperarla. Ma questo è solo un pelo nell'uovo. Pallone d'Oro a Buffon? Giocare più davanti è più difficile che giocare più indietro. In passato non lo ha preso Maldini, per esempio. Diciamo che nelle considerazioni chi gioca davanti ha più difficoltà e se si esprime in un determinato modo ha più chance di conquistare un obiettivo di questo tipo. Però francamente penso che Buffon se lo meriti. La partita di ritorno però non è già stata superata, deve essere presa con le pinze. Se poi dovesse arrivare la finale, la Juve avrà più chance rispetto alla gara contro il Barcellona di due anni fa. Tanti meriti sono di Allegri che ha portato la squadra a non aver più timore di nessuno. L'eventuale sfida contro il Real Madrid è una gara da 50 e 50 al di là della presenza di Cristiano Ronaldo tra i Blancos".

