tmwradio Martorelli: "Dzeko-Juve e Milik-Roma operazioni che tecnicamente stanno in piedi"

vedi letture

L'agente Giocondo Martorelli ha parlato a TMW Radio dei possibili arrivi di Dzeko alla Juventus e di Milik alla Roma: "C'è un guadagno tecnico ed uno economico. Sono volontà: la Juve e Pirlo hanno manifestato di voler portare a casa Dzeko, ritenendolo il più adatto al gioco e alle qualità di Dybala e Ronaldo. Non è giovane, ma hanno messo in conto che per un anno o due possa servire, contando che poi la Juventus dovrà pensare pure al dopo-Ronaldo. Non so le cifre esatte per Milik, ma credo che alla fine il Napoli faccia un grosso affare contando che tra pochi mesi il calciatore costerebbe zero. Il discorso tecnico poi diventa fondamentale per la Roma: Milik ha 26 anni, è nel pieno della sua maturità e può far bene. Non è un investimento tale da pregiudicare l'economia della società, logicamente e tecnicamente le operazioni stanno in piedi".

Ascolta il podcast con l'intervista completa.