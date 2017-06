TMW RADIO - Materazzi: “Vicari farà bene in A, Perugia da promozione"

L'agente Matteo Materazzi, attraverso TMW Radio, ha parlato del mercato che attende la Serie B. “Mi aspetto di più da Pescara, Empoli e Palermo, anche in virtù delle risorse economiche. Cosa mi aspetto dalle neopromosse? SPAL e Benevento hanno mantenuto l'ossatura della Lega Pro e hanno vinto il campionato, il Foggia è una squadra pronta per la Serie B e si sta rinforzando. Sono certo che i rossoneri possano rappresentare la sorpresa della prossima cadetteria”, le parole di Materazzi che ha poi parlato dei suoi assistiti: “Monaco e Belmonte hanno disputato una grande stagione col Perugia, squadra uscita dalla semifinale dei playoff. Vanno fatto i complimenti al ds Goretti, anche se il Perugia non è la società che spende di più in sede di mercato. Il Perugia ha una piazza importante, una tifoseria da Serie A e sono certo che prima o poi riuscirà a tornare nella massima divisione”.

Vicari farà bene anche in Serie A? "E' il calciatore che ha giocato di più nella SPAL, è un ragazzo del '94 e credo che adesso sia nella categoria che merita. Alla SPAL ha mostrato il suo valore. Spero che si possa confermare in A, è un ragazzo eccezionale".