TMW RADIO - Milan, De Sciglio verso la Juve: cifra tra i 12 e i 13 milioni

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha praticamente chiuso per l'arrivo di Mattia De Sciglio, difensore del Milan in scadenza 2018 che, oramai, ha deciso di cambiare aria. I bianconeri hanno trovato l'accordo per una cifra fra i 12 e i 13 milioni di euro.