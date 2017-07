TMW RADIO - Milan, Fassone: "1-0 è un buon viatico per noi"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, ha parlato in zona mista ai microfoni di TMW Radio: “È una bella soddisfazione, non era una partita facile contro il Craiova. Era da tanto tempo che non eravamo presenti in Europa. Loro hanno giocato la loro partita, seguendo i loro valori, ma per noi, questo 1-0, può essere un buon viatico. - conclude Fassone - Vedo che le vendite stanno proseguendo a livelli impressionanti. Siamo contenti che i tifosi ci stiano seguendo e supportando e sono sicuro che ci sarà da divertirsi”.