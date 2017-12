TMW RADIO - Monchi: "Shakhtar? Poteva andare peggio, ma sarà difficile"

Fonte: dal nostro inviato a Nyon, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Monchi, ds della Roma, ha parlato a Tmw Radio da Nyon commentando il sorteggio di Champions (ottavi di finale contro lo Shakhtar Donetsk): "Sì, poteva andare peggio ma questo non significa che è andata bene. Abbiamo trovato una squadra forte, che ha fatto un bel girone, conosciamo bene il suo livello e dobbiamo lavorare per arrivare all'appuntamento nella forma migliore. Una trasferta importante? E' sempre un problema affrontare queste trasferte visto il calendario complicato, ma se vogliamo andare avanti bisogna capire che questo è normale. Giocare il ritorno a Roma? Per me è sempre meglio giocare la seconda partita in casa, ma prima dobbiamo trovare un buon risultato in Ucraina. Preferenza a campionato o Champions? La Champions è più difficile, dobbiamo gestire bene le forze sapendo che è più importante il campionato. Se Di Francesco chiederà un regalo a gennaio? Noi dobbiamo lavorare insieme, capire cosa fare e poi decidere".