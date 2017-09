TMW RADIO - Napoli, ag. Giaccherini: "Alla Fiorentina sarebbe andato volentieri"

© foto di Federico De Luca

Furio Valcareggi, procuratore del centrocampista del Napoli Emanuele Giaccherini, ha commentato l'estate del suo assistito ai microfoni di 'TMW Radio': "Non c'è delusione per come è andata a finire la vicenda Giaccherini, se il Napoli ti considera incedibile è una bella lusinga. Abbiamo provato a venire via, anche il Napoli sembrava d'accordo, poi alla fine è tutto cambiato. La Fiorentina me l'ha chiesto, Emanuele sarebbe venuto molto volentieri, ma il Napoli l'ha ritenuto incedibile e ha ragione perché in panchina una squadra così forte deve avere gente forte come Giaccherini. E' questa la forza di un club del genere e io e Giulio Marinelli siamo contenti, anche se abbiamo provato a spostarlo".

Oltre alla Fiorentina chi ci ha provato?

"Lo voleva Stramaccioni nel suo Sparta Praga, siamo stati tre giorni lì. Sembrava fatta, poi il Napoli ha cambiato i termini del prestito".