TMW RADIO - Negri: "Bologna, Palacio grande acquisto. Può aiutare Destro"

Fonte: Dall'inviato a Perugia Lorenzo Marucci

Marco Negri, intervenuto all'evento benefico "Avanti tutta, la partita della vita!", parla così ai microfoni di TMW Radio del mercato in Serie A: "La Juve è stata lo stimolo per tutte per rinforzarsi e credo in molte si siano avvicinate. La Juve ha una società molto attenta ma il gap è accorciato, ci sarà da divertirsi. Attaccanti che mi piacciono? I centravanti che fanno reparto da solo, come Higuain e Suarez".

Il Napoli è quella che gioca meglio

"Ha un gioco fantastico, crea tanto, fa tanti gol, diverte e penso che sia la concorrente più vicina alla Juve".

Come giudichi la coppia Destro-Palacio al Bologna?

"Destro a Bologna è un enigma: è arrivato con aspettative altissime e lo hanno penalizzato, si impegna ma i gol sono arrivati col contagocce, speriamo nel rilancio. Palacio è un bel colpo, sono contento sia arrivato e sarà utilissimo alla squadra".



Che ricordi hai della tua esperienza in Scozia?

"In Scozia è nato il calcio, sono orgoglioso di aver vestito la maglia gloriosa dei Rangers e aver giocato davanti a 50 mila persone. Per un giocatore provare l'esperienza all'estero è una cosa meravigliosa, che ti fa crescere".