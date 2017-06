TMW RADIO - Nela: "Bernardeschi ha talento. Mercato oculato per la Roma"

L'ex calciatore Sebino Nela, oggi opinionista televisivo, ha parlato così a TMW Radio del mercato di Juventus e Roma: "Si parla molto di Bernardeschi in ottica Juventus. E' un giovane talento che ha una valutazione importante e grandi prospettive di crescita. Ci potrebbe stare. Roma? La Roma non è il Manchester City o il Bayern Monaco, bisogna vedere quali investimenti potrà fare sul mercato. Deve fare un lavoro di fantasia, ma anche funzionale. I giallorossi devono mantenersi insomma sempre a un certo livello. Credo che Di Francesco cambierà prima di tutto il modulo, passando al 4-3-3, e insieme a lui sarà fatto un mercato adeguato. La Roma farà delle operazioni attente e oculate, non può andare a prendere giocatori da 30-35 milioni di euro".

