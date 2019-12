TMW RADIO - Nela: "Inter? Deciderà il Barça. Lazio-Juve che rischio!"

Sebino Nela, opinionista Tmwradio, sul testa a testa tra Inter e Juventus

Venerdì c'è Inter-Roma...

"Conte ancora non si è lamentano sugli infortuni? Sarà comunque una bella sfida Inter-Roma, sono due squadre che stanno facendo bene. Sono in linea con i loro obiettivi. Dzeko? Ci sono alcuni che hanno giocato con 40 di febbre. Bisogna capire se l'influenza abbia colpito l'intestino. Se manca lui, visto che non c'è Kalinic, bisogna inventare un falso nueve. Due sono le possibilità: Zaniolo, se ti vuoi appoggiare, o Mkhitaryan, se vuoi palleggiare di più. Fonseca sta piacendo a molti, quasi a tutti. Ha dimostrato di essere equilibrato e serio, ha capito che quest'anno non si poteva attuare la sua idea di dominare il gioco. Non è quindi presuntuoso".

La Roma può fare risultato a San Siro?

"Assolutamente sì. Anche se manca Dzeko, delle volte le sfide le decidono alcuni in altri ruoli. Smalling e Mancini per esempio sulle palle inattive fanno paura. Lautaro e Lukaku mi stanno sorprendendo, stanno facendo molto bene. I numeri gli danno ragione, lavorano bene in coppia. L'argentino mi ha stupito di più, non mi aspettavo un'esplosione del genere".

L'Inter dopo la Roma avrà il match decisivo contro il Barcellona:

"Se sarà difficile, lo deciderà il Barcellona. In questi anni abbiamo visto Messi e compagni giocare partite diverse. Se hanno voglia e sono concentrati, fanno paura, altrimenti no. L'Inter ha tutto per vincere, chiaramente servirà una partita attenta e accorta".

La Juventus avrà il test Lazio all'Olimpico:

"Molti campionati sono stati vinti anche senza Ronaldo, Sarri ha a disposizione una grande rosa. Non so se incontrare la Lazio sia un bene o sarebbe stato meglio una delle ultime in classifica. Magari giocare contro una squadra forte ti dà gli stimoli giusti. Da Sarri ci aspettavamo altro, magari ha ancora bisogno di tempo per lavorare. La Lazio è in formissima e per me più che uno stimolo è un pericolo. Sarà una partita durissima. L'Inter potrebbe anche allungare, se dovesse vincere il venerdì".