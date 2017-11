TMW RADIO - Renica: "Giampaolo come Sarri. Napoli? Deluso dall'Europa"

Alessandro Renica, ex difensore di Sampdoria, Napoli e Hellas Verona ha parlato a TMW Radio: "La Sampdoria? I risultati parlano in favore della squadra. Gli artefici di questo bel progetto, senza nulla togliere a Ferrero, sono Osti e Giampaolo. Sono loro i protagonisti di questo miracolo. Hanno venduto tanti giocatori importanti ma sono riusciti a restare a grandi livelli, hanno dimostrato che nel calcio, facendo bene, si può anche guadagnare. Giampaolo è un allenatore maturo e non è distante dai livelli di Sarri. Ha fatto tanta gavetta ed è maturato tantissimo. Napoli in Champions? La rosa ha le qualità per passare tranquillamente il turno, ma forse si sono concentrati troppo sul campionato. Mi dispiace, è una delusione vedere questa situazione. Spero che facciano di tutto per provare a passare il turno perché sarebbe inaccettabile pensare di lasciare la Champions per puntare al campionato. Vincere aiuta a vincere e se perdi poi puoi lasciare qualcosa per strada. Spero non siano stati fatti calcoli in Europa".

