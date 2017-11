TMW RADIO - Roma, Gerson: "Con Spalletti non ero pronto, grazie DiFra"

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista brasiliano della Roma Gerson, autore di due gol oggi contro la Fiorentina, ha parlato così a TMW Radio a fine partita: "Sto bene fisicamente e sono molto felice per la vittoria e per i due gol. Ritornare a giocare dopo tanto tempo è stato bello e sto lavorando tanto per migliorare. Spalletti? Avevo avuto le mie occasioni ma forse non ero ancora pronto. Quest'anno ho una testa completamente diversa e riesco ad esprimere tutte le mie qualità. È merito sia mio che del mister Di Francesco. La partita con i viola? Abbiamo vinto con la cattiveria, con la grinta, la voglia e il gruppo. Sapevamo che sarebbe stato difficile vincere e che lasciare spazio alla Fiorentina sarebbe stato un errore. Volevamo imporre il nostro gioco e ce l'abbiamo fatta. I gol li dedico alla mia famiglia".

Clicca sul podcast in calce per l'intervista completa.