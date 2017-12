TMW RADIO - Sala: "Torino, con Belotti al 100% le cose miglioreranno"

Patrizio Sala, ex mediano del Torino campione d'Italia, ha parlato ai microfoni di TMW Radio all'interno del Night Show: "Il Torino finora sta facendo un campionato leggermente al di sotto delle proprie possibilità. Quando tornerà Belotti al 100% le cose miglioreranno. Magari sarebbe servita una riserva di Belotti, come Zapata che è andato alla Samp. Il giovane Edera? Negli anni in cui giocavo io c'erano tanti giocatori importanti che dal settore giovanile si affacciavano in prima squadra. Il Torino deve percorrere questa strada, e Mihajlovic è bravo in questo a buttare nella mischia i giovani. Il caso Ljajic? Un allenatore ha il dovere di fare le proprie scelte. Ljajic ha qualità, ma non si è mai vista con continuità. Se le prestazioni sono discontinue alla fine della stagione è giusto fare delle scelte. La tecnica non basta, ci sono anche altri aspetti".