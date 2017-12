TMW RADIO - Simoni: "Inter, si vede la mano di Spalletti"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Luigi Simoni, ex allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso del TMW Radio Night Show: "L'Inter? Si vede la mano dell'allenatore, Spalletti è molto bravo ed ha grande esperienza. C'è molto del suo lavoro in questa squadra. Un parallello fra Icardi e Ronaldo? Icardi è davvero bravo, ma Ronaldo è stato uno dei più grandi giocatori di sempre. Forse ci può stare il paragone con Vieri. Skriniar? È un difensore fisicamente prestante, pericoloso quando sale in attacco: è davvero un ottimo giocatore. La squadra di quest'anno è diventate una squadra vera. Il gruppo riesce a far diventare tutti più bravi, faccio l'esempio di Nagatomo che esce sempre fra gli applausi. In questo modo l'Inter è diventata molto più pericolosa".