TMW RADIO - Tacchinardi: "Dani Alves? Se non convinto meglio l'addio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio "La Champions? L'unica persona per la quale mi è pianto davvero il cuore per la sconfitta di Cardiff è stato Gigi Buffon. E' stata una bella legnata. Sono d'accordo con quello che ha detto Del Piero: quella coppa è maledetta. Sturaro? Di persone come lui c'è sempre bisogno. La Juventus però per il livello a cui è arrivata non dovrà averne molti come lui. Sono giocatori importanti e lui si merita la Juve, ma adesso i bianconeri hanno la possibilità di puntare ad elementi di alto livello. Il cambio Dybala-Lemina credo dica tutto. L'addio di Dani Alves? L'atteggiamento del giocatore nell'ultimo periodo credo sia stato irrispettoso nei confronti della tifoseria che lo ha apprezzato e aspettato dopo i primi mesi difficili. Se voleva andarsene, al City o altrove, avrebbe potuto chiederlo, salutare la piazza e addio. Giocatori come lui, se non sono centrati, meglio lasciarli andare"

