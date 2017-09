TMW RADIO - Tavano: "L'Italia ha grandi qualità, ma ci aspettiamo di più"

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante della Carrarese Francesco Tavano intervistato da TMW Magazine ha parlato dei grandi attaccanti della Serie A, delle polemiche suscitate dalle parole di Maradona su Icardi e sulla gara dell'Italia contro Israele di ieri sera: “Secondo me quest’anno il capocannoniere sarà Icardi, per il tipo di gioco di Spalletti che può esaltare le qualità dell’argentino”.

Maradona ha detto che Icardi non può essere meglio di Higuain

“A me piace molto di più Higuain, ma nel campionato italiano il bomber sarà Icardi per la mole di gioco di Spalletti. Higuain sta attraversando un periodo un po’ complicato ma si sbloccherà e tornerà a segnare tanto”.

Lei con chi avrebbe trovato un’intesa migliore tra Icardi, Higuain, Belotti e Dzeko?

“Giocare con loro sarebbe stato molto semplice. Loro sono più attaccanti da area di rigore, io svario molto: dall’esterno sinistro fino alla seconda punta”.

L’Argentina ha tanti grandi attaccanti, come mai non segna?

“Perché ci sono anche gli avversari che alla vista di grandi campioni tendono a dare sempre qualcosa in più”.

La partita dell'Italia contro Israele?

“È stata una partita complicata, e ci aspettiamo qualcosa in più dai nazionali. È stato un girone difficile, alla fine gli Azzurri arriveranno secondi. Questa squadra ha grande qualità, ieri l’abbiamo vista sottotono per i postumi della gara contro la Spagna”.

L’Inter può lottare per lo scudetto?

“Spalletti dà qualcosa in più alla squadra, soprattutto in fase offensiva. I nerazzurri possono lottare per lo scudetto, anche se alla fine credo la spunterà la Juventus”.

Sarri?

“È difficile battere questa Juventus, il Napoli credo che quest’anno possa lottare per il vertice”.