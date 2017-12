TMW RADIO - Torino, Baselli: "Sono episodi. Il VAR l'hanno fatto apposta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto da TMW Radio ​dopo la vittoria sulla Lazio, il centrocampista del Torino Daniele Baselli commenta le polemiche sull'arbitraggio: "Sono episodi. Io dico che il VAR l'hanno fatto apposta, poi non ho ancora rivisto l'azione e non posso commentarla".

I giocatori della Lazio dicono che Burdisso ha detto di non aver toccato Immobile.

"Certo, però come ho detto adesso l'arbitro ha controllato per sicurezza e la decisione spetta a lui. Dispiace perché queste cose non dovrebbero succedere, però oggi parliamo di un Torino che ha giocato con personalità e preso tre punti importanti".

Tre punti pensanti.

"Abbiamo ottenuto una vittoria che ci dà fiducia, anche per la prossima partita che sarà importante".

Cosa vi ha detto Mihajlovic?

"Non parla mai con noi dopo le partite, vedremo domani cosa ci dice".