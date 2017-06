TMW RADIO - Torino, Cairo: "Belotti-Milan, tutto fermo. Hart capitolo chiuso"

Fonte: Intervista a cura di Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Lui si è sposato, penso sia in viaggio di nozze e non l'ho più sentito. Purtroppo non sono riuscito ad andare a Palermo per le nozze, ma in quella occasione ha fatto a Belotti i miei auguri". Inizia così l'intervista a Urbano Cairo, presidente del Torino, intercettato a Milano da 'TMW Radio'.

Il regalo di nozze se lo aspetta da parte di Belotti?

"Siamo legati a lui da un contratto fino al 2021, poi chiaramente è molto importante che lui resti contento come mi auguro che sia".

Col Milan ci sono stati nuovi contatti?

"No, nessun contatto. Nemmeno col Paris Saint-Germain: sono più notizie giornalistiche".

Baselli rinnova? Castro è un obiettivo?

"Baselli è con noi da due anni e vogliamo rinnovare. Castro è un buon giocatore, non c'è dubbio, ma è un giocatore del 1989 e tutto dipende dalle valutazioni economiche. Ha 28 anni, non pochi".

Hart può tornare?

"Hart ha fatto con noi un'esperienza di un anno, non credo ci siano altre possibilità. E' un capitolo chiuso".

Sirigu è un'opportunità?

"Vediamo, non parlo di calciatori non miei".