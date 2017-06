TMW RADIO - Torricelli su Alves: "Non ho gradito, Dybala cresce con Juve"

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore della Juventus Moreno Torricelli, intervistato da TMW Radio, ha parlato così dei temi più attuali in casa bianconera: "Non mi hanno fatto piacere le esternazioni di Dani Alves su Dybala. La Juve da tre-quattro anni a questa parte è una delle squadre più forti d'Europa. Non credo che sia giusto ciò che ha detto il brasiliano, perché Dybala sta crescendo insieme ai bianconeri e può aiutare la Juve a diventare sempre più protagonista a livello internazionale. La società è in costante crescita e ha dei progetti importantissimi, sta investendo tanto sulle promesse italiane e non solo. I risultati stanno dimostrando la bontà del lavoro della Vecchia Signora. Mercato? La Juve quest'anno ha sentito la mancanza di qualcosina in fase offensiva, soprattutto col cambio di modulo. C'erano pochi uomini là davanti e l'assenza di Pjaca purtroppo si è fatta sentire nell'ultima parte della stagione. Sono comunque molto tranquillo e ho massima fiducia".

