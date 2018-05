TMW - Ranieri: "Col Leicester ero al posto giusto nel momento giusto"

Fonte: dal nostro inviato, Marco Frattino

Premio 'Speciale alla carriera' per Claudio Ranieri al Football Leader. "Il mio segreto? Non so, credo che un buon tecnico debba avere ottimi calciatori. Col Leicester mi trovai al posto giusto nel momento giusto, un anno prima quella squadra s'era salvata non senza difficoltà. Non penso a quell'impresa, ringrazio per il premio alla carriera ma voglio ancora allenare. Penserò ai miei ricordi quando avrò smesso di allenare", ha detto Ranieri.