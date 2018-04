TMW - Real Madrid-Juve, il doppio ex Esnaider: "Tutto nelle mani di Zidane"

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, il doppio ex di Real Madrid e Juventus Juan Eduardo Esnaider ha presentato così il ritorno dei quarti di finale di Champions in programma stasera al Bernabéu: "Sarà una partita difficile, il vantaggio dell'andata è molto importante ed è improbabile che i merengues perdano nel loro stadio. Penso che il destino di questa eliminatoria sia proprio nelle mani del Real Madrid: se la squadra di Zidane dà anche solo una possibilità alla Juve, i bianconeri possono riaprirla e tentare la rimonta. La Vecchia Signora, del resto, è una delle compagini più forti d'Europa e in un quarto di finale di Champions niente è già scritto".

Proprio nella sua Juventus c'era un certo Zinedine Zidane, entrato di diritto tra i grandi della panchina con un cammino spettacolare a Madrid. Si sarebbe mai aspettato di vederlo a questi livelli da allenatore?

"Sinceramente no. Non mi sarei aspettato prima di tutto di vederlo in panchina e poi neanche che potesse trionfare così rapidamente. Quando eravamo compagni di squadra alla Juve, non avevamo mai parlato della possibilità di allenare. A Zidane però c'è solo da fare i complimenti, sono contento per lui e gli auguro di continuare così".

