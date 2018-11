TMW - Real Madrid, osservato Suso. Il Chelsea rimane in pole

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Suso ha un estimatore in più. È il Real Madrid che nelle ultime settimane ha seguito con attenzione le buone prestazioni dell'attaccante del Milan, coronate da due gol dalla distanza contro Sampdoria e Genoa. L'iberico è stato il vero trascinatore della squadra di Gattuso, ora al quarto posto dopo un periodo certamente poco positivo. I Blancos hanno preso nota ma, almeno per il momento, non sembrano destinati a voler affondare il colpo. Le priorità sono altre - allenatore in particolare - e quindi ci sarà tempo.

CHELSEA SEMPRE IN POLE - Così, al netto di un eventuale derby della Castilla (Suso piace anche all'Atletico Madrid) per ora in vantaggio c'è Sarri, che avrebbe voluto il giocatore già a Napoli. Nel frattempo vanno avanti i contatti per il rinnovo, sebbene in questo momento l'intenzione di prolungare (e ritoccare verso l'alto) non sia nell'agenda di Leonardo e Maldini.