Rinvio Genoa-Torino, Cairo: "FIGC e Lega devono stabilire una regola che valga per tutti"

Nella sua intervista di oggi il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato anche del possibile rinvio della sfida tra i granata e il Genoa dopo le 15 positività al Covid-19 (11 giocatori e 4 componenti dello staff) rilevate tra i rossoblu: "Non so niente, per quanto mi riguarda sono sportivo e non sono interessato a giocare. La cosa importante è che la FIGC e la Lega decidano una regola che poi valga per tutti. Siamo in ritardo, la UEFA e LaLiga l'hanno già fatta, andava fatta prima, ma a questo punto facciamola oggi".