Ripresa in vista, Brescia: il centro di Torbole non è pronto. E Cellino ribadisce il suo no

La posizione del presidente Massimo Cellino è chiara: il Brescia non vuole tornare a giocare. Le Rondinelle dovranno però fare i conti con un'eventuale ripresa, anche perché il centro sportivo di Torbole ancora non è pronto per poter mettere in atto tutti i parametri di sicurezza. I campi per il lavoro in gruppi sono a disposizione, ma non c'è ancora una struttura alberghiera all'interno: al momento il centro è ancora in costruzione e non potrebbe ospitare la squadra per la ripartenza del campionato.

Sul tavolo non ci sono ancora le opzioni per far fronte all'emergenza coronavirus, anche perché mancano le date ufficiali per la ripartenza. Il tutto dipenderà da come verrà gestito il fronte compatto del no, ovvero quei presidenti che ancora oggi sono fermamente convinti dello stop. Cellino, sin da subito in prima linea, non vuole far ripartire questa stagione e lo ha ribadito più volte: il Brescia non tornerà a giocare in questa stagione. In caso contrario,però, bisognerà pensare ad una valida alternativa.