Fonte: Dall'inviato a Madrid, Giacomo Iacobellis

Un vero e proprio spettacolo, quello offerto dal Santiago Bernabéu prima, durante e dopo il Superclasico. La partita nella partita tra due tifoserie caldissime che, nonostante gli oltre 10.000 chilometri di distanza tra Madrid e Buenos Aires, sono accorse in massa in Europa riuscendo a far sentire il loro calore tanto al River Plate quanto al Boca Juniors. TMW ha provato a immortalare la smisurata passione della cancha gialloblù e di quella biancorossa con queste immagini.