TMW - Roma, a Villa Stuart anche Pastore. Solo controlli di routine

Fonte: dall'inviato a Roma Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Villa Stuart ha fatto visita stamane anche Javier Pastore: il centrocampista argentino della Roma, come evidenziano le immagini esclusive girate dal nostro inviato, si è sottoposto ad alcuni controlli di routine nella nota sede medica. Niente di preoccupante comunque per Di Francesco e per i tifosi della Roma, che potranno ammirare il Flaco alla ripresa del campionato.