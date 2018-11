TMW - Roma, contatto per Conte: lo vorrebbe Pallotta

© foto di Insidefoto/Image Sport

La qualificazione agli ottavi di Champions League non basta a placare l'animo di James Pallotta, presidente della Roma. La prima parte di campionato non ha soddisfatto il numero uno giallorosso, tanto che Eusebio Di Francesco continua a rimanere sulla graticola. Il quarto posto è indispensabile per mantenere i conti in ordine - per via della qualificazione in Champions League - e il rischio è che la pazienza finisca in caso di passi falsi in campionato.

LA SITUAZIONE MONCHI - In questo senso il dirigente iberico è molto legato al tecnico Di Francesco, perché è stato il suo primo sponsor dopo l'arrivo alla Roma. C'è un equilibrio instabile anche per la posizione da dirigente, con qualche sussurro che racconta come Monchi possa anche lasciare la plancia di comando con delle dimissioni. L'ex Siviglia, nei mesi scorsi, è stato anche proposto al Paris Saint Germain - c'è un Antero che rischia il posto - e l'idillio, in generale, pare finito. In Primavera probabilmente si saprà di più.

CONTATTO CONTE - Anche perché a inizio settimana c'è stato un sondaggio, esplorativo, per Antonio Conte, sotto contratto con il Chelsea fino al 30 giugno. Ora la situazione è chiara: Conte non accetterà la corte di nessun club, come ha rifiutato il Real Madrid non si lascerà sedurre nemmeno dal Milan che, con Elliott, gli aveva proposto la panchina nella scorsa estate. Lo status di Conte però, al momento, potrebbe essere un ostacolo: preferirebbe una soluzione top, come PSG e United rispetto alla Roma. L'idea arriva direttamente dalla presidenza, che reputa Conte uno dei pochi che potrebbe portare la Roma ad alzare un trofeo in breve tempo.