TMW - Roma, Cristante in Finlandia: consulto medico col prof. Orava

Fonte: Dall'inviato, Dario Marchetti

Piove sul bagnato in casa Roma, con gli ultimi infortuni che hanno colpito la rosa di Fonseca. Fra questi, pure il centrocampista Bryan Cristante, che dopo gli esami strumentali svolti in mattinata (distacco del tendine dell’adduttore destro) si è imbarcato pochi minuti fa per Malpensa, accompagnato dal medico del club Massimo Manara. Da lì, il giocatore si sposterà a Turku, in Finlandia, dove svolgerà un consulto medico col professor Sakari Orava (lo stesso di Bonaventura e Beckham). In seguito ci sarà la decisione su un'eventuale operazione, in base alla modalità, la scelta della sede e susseguenti tempi di recupero.

Di seguito le immagini a cura di TMW: