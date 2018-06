TMW - Roma, Defrel-Atalanta non decolla. Ci sono Fiorentina e Siviglia

© foto di Federico Gaetano

Il trasferimento di Gregoire Defrel all'Atalanta sembra quasi del tutto fermo. Il giocatore poteva rientrare nella trattativa per Bryan Cristante, ma per ora le sue quotazioni sono in discesa (soprattutto per una questione relativa all'ingaggio). Così sono Siviglia e Fiorentina, attualmente, le società più interessate al francese.