TMW - Roma, Di Francesco in bilico: crescono le quotazioni di Panucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, continua a essere in bilico. Come per Gattuso saranno decisive le prossime due partite, ma è in corso il casting per la panchina. Il primo nome rimane Paulo Sousa, mentre Montella è in sensibile calo perché bocciato da Monchi. Invece crescono le quotazioni di Christian Panucci, consigliato soprattutto da Totti e De Rossi.