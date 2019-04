Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è un mistero che tra le idee per la panchina della Roma nella prossima stagione ci sia Antonio Conte. In queste ore le sue quotazioni sembrerebbero essersi decisamente rialzate, dato che Massimiliano Allegri mercoledì incontrerà il presidente juventino Agnelli, e dovrebbe essere riconfermato. In questo modo sfumerebbe la pista Juventus. La richiesta del tecnico pugliese è di un contratto triennale da 10 milioni a stagione, con però possibilità di limare al ribasso o anche con l'inserimento di uno sponsor importante. Se fino ad oggi le probabilità gravitavano intorno al 30% ora siamo almeno al 50 dato che le grandi panchine non si muovono. Non vuole fare un anno sabbatico, dice ai confidenti, e la Roma può essere una possibilità.