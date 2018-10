TMW - Roma-El Shaarawy, prove di rinnovo fino al 2022

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy e la Roma, lavori in corso per il rinnovo. Prove di futuro ancora insieme, fino al 2022. Contatti avviati per il prolungamento del contratto, seppure ancora non si sia entrati nel vivo della trattativa. Dai contatti per la cessione alla Fiorentina della scorsa estate al possibile rinnovo. Una situazione che potrebbe sbloccarsi entro dicembre. El Shaarawy e la Roma provano ad andare avanti insieme...