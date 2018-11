TMW - Roma, finito idillio Pallotta-Monchi. Possibile divorzio in estate

Ramon Rodriguez Verdejo, nella sua conferenza di presentazione, aveva detto chiaramente. "Qui non c'è scritto si vende, ma si vince". Monchi fino a ora non ha tenuto fede alle proprie intenzioni, perché a fronte di grossissime cessioni, le ultime quelle di Alisson e Strootman, la bacheca è rimasta invariata. Un solo anno può essere troppo poco per valutare organicamente l'operato dello spagnolo, considerando anche che la Roma è stata eliminata solamente in semifinale, contro il Liverpool, in una partita controversa anche per il fallo di mani di Alexander Arnold nel secondo tempo.

IDILLIO FINITO - Pare che però i problemi, in Paradiso, ci siano. L'inizio di questo campionato fa traballare fortemente Eusebio Di Francesco, molto legato proprio al dirigente iberico. E se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League, con il quarto posto attualmente distante 5 punti e l'accoppiata Lazio-Milan in fuga, allora sarebbe quasi impossibile una riconferma per l'ex Sassuolo. Bisognerà poi capire se Pallotta deciderà di rimanere al comando dell'équipe giallorossa: vero è che il settlement agreement è stato brillantemente superato, ma i debiti continuano a esserci e la situazione non cambierà a breve. Bisogna sicuramente vendere. E poi (forse) vincere.

PROPOSTO AL PSG - Così la notizia è che Monchi si sta già guardando intorno per provare a raggiungere un top club, magari con finanze solidissime. Come il Paris Saint Germain, dove Antero è sempre più in bilico - non convince fino in fondo la proprietà qatariota - e lo spagnolo, invece, è un nome più che ambizioso. Pare che ci sia già stato un primo contatto, dove Monchi è stato offerto al PSG, ma i tempi sono inevitabilmente lunghi. Almeno fino all'estate, dove il cartello "si vende" sarà ancora ben presente.