vedi letture

tmw Roma-Gent, in corso il pranzo tra dirigenze: ci sono anche Baldissoni e Fienga

E' in corso il consueto pranzo dirigenziale tra Roma e Gent, come da protocollo UEFA (le due squadre si affronteranno questa sera all'Olimpico per la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League). A rappresentare il club giallorosso, a Palazzo Manfredi, ci sono Baldissoni, il CEO Fienga e Zubiria (Global Sport Officer). Per il Gent, oltre al management del club belga, c'è anche il presidente de Witte. Di seguito le immagini di TMW: