TMW - Roma, Herrera è a un passo. Offerta per 4 anni

La Roma è sempre più vicina all'acquisto di Hector Herrera, centrocampista di proprietà del Porto. Il messicano è in scadenza al 30 di giugno e pare avere trovato un accordo di massima con i giallorossi, rifiutando il rinnovo per continuare in Portogallo. Monchi gli ha offerto un contratto quadriennale. Nel corso della sua carriera Herrera è stato seguito anche da Juventus, Inter, Milan e Napoli.