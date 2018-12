TMW - Roma in pressing su Herrera. Ma l'Inter di Marotta fissa il summit

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hector Herrera resta in scadenza con il Porto. Hector Herrera resta uno dei gioielli del calcio internazionale in scadenza nell'estate che verrà. La sensazione condivisa pure dalla dirigenza dei lusitani è che non rinnoverà con la società portoghese: il messicano è al passo d'addio e il destino potrebbe essere in Italia. Il Real Madrid è sul giocatore ma attenzione alle due italiane: la Roma è da tempo in contatto con staff e intermediari. Offerte, contatti e contratti, ballano anche le mediazioni per la trattativa. Occhio però all'Inter, come raccolto da Tuttomercatoweb.com: Giuseppe Marotta vuole presentare ai tifosi nerazzurri un biglietto da visita importante tra presente e futuro e per questo per la prossima settimana avrebbe programmato un incontro per anticipare la Roma per la corsa a Herrera.